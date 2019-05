Chef der Revolutionsgarden: Der Iran will keinen Krieg

Teheran/Genf (APA/Reuters) - Der Iran strebt nach den Worten des Chefs der Revolutionsgarden keinen Krieg im Nahen Osten an. „Der Unterschied zwischen denen und uns ist, dass sie Angst vor einem Krieg und nicht den Willen dazu haben“, sagte General Hossein Salami am Sonntag nach einer Meldung der Nachrichtenagentur FARS.

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten Befürchtungen ausgelöst, es könne ein Krieg am Persischen Golf bevorstehen. Die USA waren vor einem Jahr aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und ziehen seither die Sanktionsschraube scharf an. US-Präsident Donald Trump ließ zuletzt einen Flugzeugträger, Langstreckenbomber sowie Flugabwehrraketen in die Region verlegen. Der Iran wiederum hat sich selbst teilweise aus dem Atom-Deal mit den verbliebenen Vertragspartnern Deutschland, Russland, China, Frankreich und Großbritannien zurückgezogen.

Die Revolutionsgarden sind die zweite Säule der iranischen Streitkräfte neben der regulären Armee.