Zwei Verletzte bei Hochzeits-Feuerwerk im Salzburger Pongau

Wagrain (APA) - Bei einer Hochzeitsfeier in Wagrain im Salzburger Pongau sind am Samstag zwei Männer beim Zünden eines Feuerwerks im Gesicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 29-Jähriger und ein 28-Jähriger hatten ohne die nötige Berechtigung eine Feuerwerksbatterie der Klasse 4 abgeschossen. Beide wurden vom Notarzt versorgt und danach ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, muss noch untersucht werden. Die beiden Männer konnten wegen ihrer Verletzungen am Samstagabend nicht befragt werden, Zeugen für den Unfall gibt es nicht.