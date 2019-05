Boxen: Wilder verteidigte WBC-WM-Titel im Schwergewicht

New York (APA/AFP) - US-Boxer Deontay Wilder hat seinen Schwertgewichtstitel in der WBC-WM verteidigt. Er gewann den Kampf am Samstag in New York gegen Landsmann Dominic Breazeale durch K.o. in der 1. Runde nach 2:17 Minuten. Wilder blieb damit auch in seinem 42. Profikampf ungeschlagen, von seinen 41 Siegen errang er 40 durch K.o, einmal gab es ein Unentschieden.

Der 33-jährige Wilder geriet schon öfters mit seinen Äußerungen in die Kritik. „Ich versuche immer noch, eine Leiche auf meiner Erfolgsliste zu haben“, hatte er vor dem Fight gesagt.