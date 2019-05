Zwei Verletzte nach Motorradunfall im Lungau

Tweng (APA) - Ein 52-jähriger Steirer und seine 20-jährige Tochter sind am Samstag bei einem Motorradunfall in Tweng (Lungau) verletzt worden. Die beiden waren mit dem Motorrad auf der Katschbergstraße B99 unterwegs gewesen. In der Breitlahngalerie kam ihnen ein Zweirad auf der falschen Straßenseite entgegen, wodurch sich die beiden Spiegel der Fahrzeuge berührten.

In der Folge geriet der 52-Jährige mit dem Motorrad rechts gegen die Betonwand und stürzte. Der entgegenkommende Motorradfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, teilte die Polizei mit.