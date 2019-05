EZB-Ratsmitglied Knot: Inflation noch nicht hoch genug

Frankfurt (APA/Reuters) - Die EZB hat sich unzufrieden mit der Höhe der Inflation in der Eurozone geäußert. Derzeit sei die Höhe der Inflation nicht komplett deckungsgleich mit dem angestrebten Ziel von knapp unter zwei Prozent, sagte das niederländische EZB-Ratsmitglied Klaas Knot der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ vom Sonntag.

„Wir haben eine Zahl im Kopf, die deutlich näher an zwei Prozent liegt als das, was wir in den vergangenen fünf oder sechs Jahren gesehen haben.“ Die EZB könne in dieser Lage nur den Druck aufrechterhalten, sicherstellen, dass die Wirtschaftsbetriebe weiter mit hoher Auslastung liefen und die Wirtschaftsleistung der Staaten weiter die Erwartungen übertreffe. „Irgendwann wird diese Abfolge von Ereignissen auch zu höheren Preisen führen“, sagte Knot.

