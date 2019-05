Neuwahl - Söder: Rechtspopulisten charakterlich nicht geeignet

München/Wien (APA/dpa) - Nach dem Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Freiheitlichen scharf attackiert. „Sebastian Kurz hat recht: genug ist genug“, schrieb Söder am Sonntag auf seiner Facebook-Seite. „Seit Monaten fallen die Rechtspopulisten in Österreich durch massive Verfehlungen auf. Mit solchen Gruppen lässt sich nicht seriös arbeiten“, sagte der CSU-Chef.

„Rechtspopulisten fehlt die charakterliche Eignung.“ Kurz hatte die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ am Samstag aufgekündigt und Neuwahlen vorgeschlagen. Auslöser war die Veröffentlichung eines Videos, das zeigt, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht gestellt hatte, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhelfe.

~ WEB http://www.fpoe.at

http://www.oevp.at ~ APA102 2019-05-19/10:45