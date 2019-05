Betrunkener griff in betreuter Wiener Wohneinrichtung zum Messer

Wien (APA) - Nach dem Konsum einer „nicht unerheblichen Menge“ alkoholischer Getränke, hat Samstagabend ein Streit in einer betreuten Wohneinrichtung in Wien-Favoriten blutig geendet, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein 71-Jähriger fügte seinem Kontrahenten (58) eine oberflächliche Schnittverletzung im Bauchbereich zu.

Als Motiv gab der Ältere an, er habe sich darüber geärgert, dass der Jüngere ein Messer dabei hatte. Daraufhin habe er selbst zu seinem eigenen Schneidwerkzeug gegriffen. Der 71-Jährige wurde festgenommen.