Berlin (APA/AFP) - Nach einer Explosion in einem dreistöckigen Wohnhaus im Ostallgäu sind am Sonntag vier Bewohner vermisst worden. Derzeit würden die Trümmer des Hauses in Rettenbach am Auerberg durchsucht, teilte die Polizei Marktoberdorf mit.

Durch die Explosion aus noch ungeklärter Ursache stürzte das Dach des Hauses bis auf das Erdgeschoß herunter. Mehrere davor geparkte Fahrzeuge seien zerstört worden, zwei Nachbarhäuser seien unbewohnbar, erklärte die Polizei.