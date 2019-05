David Hasselhoff verarbeitet Erinnerungen an Mauerfall in Hörbuch

Berlin (APA/AFP) - Der US-Sänger und Schauspieler David Hasselhoff hat seine Erinnerungen an seinen Auftritt 1989 in Berlin kurz nach dem Mauerfall in einem Hörbuch verarbeitet. Es trägt den Titel „Up against the Wall“ und ist zunächst in den USA erschienen, wie die „Welt am Sonntag“ berichtete. Es handle sich um eine „verrückte Spionage-Geschichte“, sagte der 66-Jährige der Zeitung.

Ursprünglich habe er eine Biografie geplant, „aber ich wollte nicht über mich erzählen“, sagte Hasselhoff. Deshalb habe er den Spion Nick Harper erfunden, der in der Geschichte mit dem echten David Hasselhoff die Rollen tausche. „Aber die Fakten über das Leben in der DDR - die sind sehr akkurat“, sagte der Sänger. Im Herbst solle das Hörbuch auch in Deutschland erscheinen.

Der ehemalige „Baywatch“-Star brachte 1989 seinen Song „Looking for Freedom“ heraus, den viele Deutsche im Freudentaumel nach dem Mauerfall als Ode an die Freiheit interpretierten. In der Silvesternacht 1989 trat er vor dem Brandenburger Tor auf und gab seinen Hit in einer blinkenden Lederjacke vor hunderttausenden Menschen zum besten.