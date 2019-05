Van der Bellen für Neuwahl 2 - Kurz will mit allen Parteien sprechen

Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte an, mit allen Parteien Gespräche zu führen. Zunächst werde er mit dem designierten FPÖ-Chef Norbert Hofer sprechen, sagte Kurz nach seinem Termin bei Van der Bellen. „Die Neuwahlen waren kein Wunsch, sie waren eine Notwendigkeit“, so der VP-Chef. Er habe nach der Veröffentlichung des Videos nicht zur Tagesordnung übergehen können.

Jetzt gelte es, „alle Verdachtsmomente“, die in dem Video auftauchen, zu prüfen. Und zwar auf ihre strafrechtliche Relevanz hin. Zudem solle geklärt werden, wer die Filmaufnahmen in Auftrag gegeben habe.

Auch Van der Bellen kündigte an, in den kommenden Tagen mit dem designierten FPÖ-Chef Norbert Hofer sprechen zu wollen. So wie mit den Chefs der Oppositionsparteien.

SPÖ und FPÖ beraten am Sonntagnachmittag über das weitere Vorgehen nach dem Aus der türkis-blauen Koalition. Die ÖVP-Gremien treffen sich nach APA-Informationen am Montagvormittag in der Politischen Akademie der Partei.

