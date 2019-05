Triathlon: Sprint-Titel bei Staatsmeisterschaften an Früh und Kaindl

Klosterneuburg (APA) - Bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften auf der Triathlon-Sprintdistanz in Klosterneuburg (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) haben die Tiroler Magdalena Früh und Tjebbe Kaindl am Sonntag die Titel errungen. Österreich Eliteathleten fehlten wegen ihrer Teilnahme am WM-Serienrennen in Yokohama bzw. dem Weltcup in Cagliari.