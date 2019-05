Brexit - Corbyn erteilte Mays neuen Eu-Austritts-Plänen einen Dämpfer

London (APA/Reuters) - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat sich skeptisch zum Plan von Premierministerin Theresa May geäußert, den Abgeordneten einen verbesserten Brexit-Vertrag zu Abstimmung vorzulegen:

„Wir haben den neuen Entwurf noch nicht gesehen, wie immer er auch ausschauen mag“, sagte der Labour-Chef der BBC am Sonntag. „Aber nichts, was ich gehört habe, lässt mich vermuten, dass er sich fundamental von dem bisherigen Entwurf unterscheidet. Stand heute unterstützen wir den Entwurf also nicht.“

May will das Unterhaus mit einem „neuen, kühnen Angebot“ doch noch zur Zustimmung bewegen. Das britische Unterhaus hat den von May mit der EU ausgehandelten Vertrag bereits drei Mal abgelehnt. Die Frist für den Brexit läuft am 31. Oktober aus. Mit ihrem Plan für eine gütliche Trennung steckt May auch wegen Widerstands aus den eigenen konservativen Reihen jedoch fest. Corbyn hatte die Gespräche über einen Kompromiss in dem Brexit-Streit am Freitag für gescheitert erklärt.