Neuwahl - FPÖ Burgenland: „Keine Scheidung in Zwietracht“

Eisenstadt (APA) - Die FPÖ Burgenland schließt einen Rücktritt von Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz aus. Klubobmann Geza Molnar lehnte entsprechende Forderungen der ÖVP am Sonntag ab. Zum rot-blauen Koalitionsausschuss am Montag meinte er: „Wie auch immer das morgen ausgehen mag, es wird eine gemeinsame Stellungnahme der beiden Koalitionspartner und jedenfalls keine Scheidung in Zwietracht geben.“

Der FPÖ-Klubobmann hielt der ÖVP vor, auf Bundesebene nun bereits zum fünften Mal seit 1995 Wahlen vom Zaun gebrochen zu haben. Bei der Volkspartei sieht Molnar „den türkisen Lack ab“ und erblickt in deren Landesparteiobmann Thomas Steiner „die Fleisch gewordene alte ÖVP“, der es ausschließlich um eigene Interessen gehe: „Wenn die FPÖ der ÖVP gestern das Innenministerium übergeben hätte, würde die Regierung heute noch stehen und Herr Steiner öffentlich darüber jubeln. Das sagt eigentlich eh schon alles.“

„Es ist unfassbar und eine Katastrophe, was da in diesem Video an Gedanken und Zugängen zum Ausdruck gebracht wurde - da kann man nur zurücktreten“, räumte Molnar bezüglich des Ibiza-Videos ein: „Aber es hat nicht das Geringste mit Hans Tschürtz und unserer Arbeit im Burgenland zu tun.“

