Karate: Plank Dritte in Istanbul, Buchinger Fünfte

Istanbul (APA) - Vize-Europameisterin Bettina Plank hat am Sonntag beim Karate-Serie-Turnier in Istanbul in der Kumite-Klasse bis 50 Kilogramm den dritten Platz belegt. Die 27-jährige Vorarlbergerin besiegte um Platz drei die Französin Alexandra Recchia mit 2:1, die u.a. fünffache Weltmeisterin ist. Dafür gab es wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation.

Die Salzburgerin Alisa Buchinger landete auf dem fünften Platz (Kumite bis 68 kg), im Duell um den dritten Platz musste sie sich der Weltranglistenführende Irina Quirici aus der Schweiz beugen.