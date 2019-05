Fußball: 2,5 Millionen Tickets für EM 2020 im öffentlichen Verkauf

Nyon (APA) - Für die in zwölf Städten ausgetragene Fußball-EM 2020 gehen knapp 2,5 Millionen Tickets und damit 82 Prozent aller zur Verfügung stehender Karten in den öffentlichen Verkauf. Das gab die UEFA am Sonntag bekannt. Eine Million Tickets werden für Preise von maximal 50 Euro pro Stück zu haben sein, kündigte die Europäische Fußball-Union zudem an.

Die erste Verkaufsphase läuft von 12. Juni bis 12. Juli dieses Jahres, Anfang Dezember öffnet sich das zweite Fenster. Im April 2020, wenn mit Abschluss der Nations-League-Play-offs die letzten vier der 24 Teilnehmer feststehen, gehen die letzten Tickets auf den Markt. Zu erwerben sind die Karten ausschließlich via euro2020.com/tickets.