Neuwahl - Bulgarische Medien: Nur Ausmaß der Frechheit überraschend

Sofia (APA) - Bulgarische Medien haben die Entwicklungen in der österreichische Innenpolitik und die Ankündigung von Neuwahlen am Sonntag wie folgt kommentiert:

Internetportal „dnes.bg“:

„Eigentlich bringen die Videoaufnahmen vom österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache vom 2017 nichts Neues, nur das Ausmaß der Frechheit mag überraschen. Strache benimmt sich, als ob er die Alpenrepublik samt ihrer Bürger besitze. Der junge österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat anscheinend geglaubt, dass er in aller Ruhe mit der FPÖ regieren und zeitgleich seine Glaubwürdigkeit bewahren kann. Doch hätte er im Voraus wissen müssen, dass bei einem Sprung in einen Sumpf niemand sauber bleibt. Er hätte im Voraus wissen sollen, dass diese Koalition nicht gut gehen kann.

Die linksliberale Zeitung Dnevnik.bg (Online):

„Man sollte sich erinnern, dies dieser Staat, der Mitglied der EU aber nicht der NATO ist, seine Neutralität mittlerweile geschickt vergoldet hat, und ein Platz ist für Verhandlungen, aber auch als Ort für dubiose Gelder, superreiche Kinder von Politikern und Businessleuten, Geheimdienstlern und für ein Versteck suchende Mafiosi. Ein Ort, der 1955 von den russischen Besatzungstruppen verlassen wurde, um versteckte Auslandsfirmen mit Strohmännern und zur Geldwäsche vorbereitetes schmutziges Kapital einmarschieren zu lassen. Dort fanden rote Millionen und Millionäre aus den Staaten des Warschauer Pakts Zuflucht, aber auch die Auslandsfirmen der bulgarischen kommunistischen Staatssicherheit und Leute wie Gadaffis Sohn Saif-a-Islam und der dubiose russisch-israelische Geschäftsmann Grigorij Lutschanskij und seine Nordex-Firma. „

Dnevnik erinnert auch an die Vergangenheit Straches mit ihren vielen rechtsextremen und russischen Beziehungen und urteilte, dass der Skandal vermutlich das Aus für die von Strache wiederbelebte FPÖ sein dürfte. Möglicherweise werde die ganze politische Landschaft in der Alpenrepublik verändert, über die einst der Komponist Gustav Maler gemeint habe: „In Österreich macht jeder das, was er nicht kann“. Beide Medien prophezeiteen, dass der Skandal auch die anderen Rechtspopulisten jetzt kurz vor der EU-Wahl stark treffen werde.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA230 2019-05-19/15:38