Neuwahl - Vorerst wenige Reaktionen aus Slowenien

Ljubljana/Wien (APA) - In Slowenien gab es vorerst nur wenige Reaktionen auf den Rücktritt von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und die Regierungskrise in Österreich. Sloweniens Außenminister Miro Cerar betonte via Twitter, dass rechtsextreme Parteien eine Bedrohung für die Demokratie darstellen und rief die Bürger auf, zu solchen Parteien bei der bevorstehenden Europawahl „Nein“ zu sagen.

„Rechtsextreme Parteien zerstören die Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Entscheidungsfindung und sind eine Bedrohung für die Demokratie. Deshalb müssen wir bei der EU-Wahl ein entscheidendes ‚Nein‘ zur Einmischung von Politik in die Medien sagen, Nein zum Populismus, sowohl zum rechtem als auch linken“, twitterte Cerar am Sonntag und fügte einen Link zu einer Meldung über die Neuwahlen in Österreich hinzu.

Die slowenische EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc bezeichnete die Entscheidung über Neuwahlen als via Twitter „eine neue Hoffnung für Österreich und Europa“. Sie sprach ihren liberalen Kollegen von den NEOS die volle Unterstützung bei der „Mitgestaltung einen neuen Österreichs“ aus.

Über Twitter meldete sich auch die slowenische EU-Abgeordnete Tanja Fajon zu Wort, die bei der bevorstehenden Wahl als Spitzenkandidatin für slowenische Sozialdemokraten (SD) ins Rennen geht. „Was denkt man sich über den Rücktritt von Heinz-Christian Strache von allen Funktionen in Österreich? Wessen Interesse dienen die radikale Rechte und die Nationalisten tatsächlich? Den Menschen bestimmt nicht“, schrieb Fajon. Sie fügte hinzu, dass auch in Slowenien einige Politiker offen mit diesen Kräften liebäugeln. „Für eine solche Politik gibt es in Europa kein Platz“, betonte sie weiter.

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA232 2019-05-19/15:42