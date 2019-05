EU-Wahl - Weber wirbt in Sofia für EVP

Sofia (APA/dpa) - Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, hat bei einer Wahlveranstaltung in Bulgarien vor Rechtspopulisten gewarnt. „Wir werden die Europäische Union vor den Nationalisten und Populisten verteidigen“, versicherte Weber am Sonntag in Sofia während einer Veranstaltung der konservativen Regierungspartei GERB, die zur EVP gehört.

Es sei notwendig, dass sich die EU reformiere, um sich für die kommenden Jahrzehnte vorzubereiten, sagte Weber in einer auf Englisch gehaltenen und direkt im Fernsehen übertragenen Veranstaltung in Bulgariens größter Sporthalle.

Weber lobte die bulgarische Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow (GERB) dafür, dass sie die EU-Außengrenze zur Türkei erfolgreich vor illegaler Immigration schütze. „Bulgarien verdient es, Vollmitglied des Schengen-Raumes (ohne Grenzkontrollen) zu werden“, sagte er in Borissows Beisein. Weber will EU-Kommissionspräsident werden.

Die seit Mai 2017 zum dritten Mal in Sofia regierende bürgerliche GERB steht vor einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den oppositionellen Sozialisten (Ex-Kommunisten) bei der Europawahl am 26. Mai. Die GERB führt laut zwei aktuellen Meinungsumfragen wieder in der Gunst der bulgarischen Wähler - nachdem wegen eines Skandals um billige Luxuswohnungen für Regierungsmitglieder die Sozialisten einen leichten Vorsprung verzeichnet hatten.