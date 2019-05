Basketball: Innsbruckerin Köppl wieder britische Meisterin

London (APA) - Die Innsbruckerin Julia Köppl hat am Sonntag mit den Sevenoaks Suns wie im vergangenen Jahr das Finale der britischen Basketball-Meisterschaft (WBBL) gewonnen. Das Team aus der Grafschaft Kent bezwang die Leicester Riders in einer Neuauflage des Endspiels von 2018 in der Londoner O2 Arena mit 60:55 (29:33).

Die 27-jährige Tirolerin steuerte vier Punkte, einen Rebound und zwei Assists sowie einen blockierten Wurf bei. Außerdem wies sie die beste Plus/Minus-Wertung in ihrem Team auf.

Mit 22:0 Siegen hatte Sevenoaks bereits den Grunddurchgang der WBBL ganz klar dominiert. Im Play-off - ab dem Viertelfinale - gibt es dann jeweils nur ein Spiel.