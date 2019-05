Berliner Theatertreffen zeichnete Schauspieler Johannes Nussbaum aus

Berlin/Wien (APA/dpa) - Johannes Nussbaum ist auf dem Berliner Theatertreffen mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Rogowski („Transit“, „In den Gängen“) verlieh am Sonntag die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung an den österreichischen Schauspieler.

„Du bist toll, Du hast alle Farben, die der Regenbogen hat, und versuchst nicht, der Regenbogen zu sein. Du bist wirklich eine Bereicherung für das Theater und den Film“, begründete Rogowski seine Entscheidung. Den Preis erhält Nussbaum für seine Leistung in der Aufführung „Das große Heft“ (Staatsschauspiel Dresden) nach dem Roman von Agota Kristof.

Nussbaum wurde 1995 geboren und wuchs in Mödling in der Nähe von Wien auf. Von 2015 bis 2018 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. 2016 erhielt er die österreichische Film- und Fernsehauszeichnung Romy als Bester Nachwuchsschauspieler für seine Rolle in der ORF-Serie „Vorstadtweiber“. Mit der Spielzeit 2019/2020 wird Johannes Nussbaum sein Erstengagement am Münchner Residenztheater antreten.

Zum Berliner Theatertreffen werden jedes Jahr die „bemerkenswertesten Inszenierungen“ aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Am Montag geht das Theatertreffen zu Ende. In den kommenden beiden Jahren soll es eine Frauenquote geben: Mindestens die Hälfte der zehn ausgewählten Stücke sollen von Frauen oder überwiegend weiblichen Kollektiven kommen.

Das Theatertreffen war Anfang Mai mit Simon Stones „Hotel Strindberg“ eröffnet worden. In der Mammutinszenierung des Wiener Burgtheaters und des Theaters Basel brillierten Caroline Peters („Mord mit Aussicht“) und Martin Wuttke („Tatort“). In „Persona“ des Deutschen Theaters stand Corinna Harfouch auf der Bühne.