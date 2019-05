Spanischer Ordensmann in Burkina Faso getötet

Rom (APA) - In Burkina Faso ist erneut ein Ordensmann ermordet worden. Der spanische Salesianer-Pater Fernando Hernandez wurde in der Stadt Bobo Dioulasso im Südwesten des Landes erstochen und ein togolesischer Mitbruder wurde schwer verletzt, wie laut Kathpress die Erzdiözese Bobo-Dioulasso der französischsprachigen Redaktion von „Vatican News“ am Wochenende bestätigte.

Der vatikanische Fidesdienst hatte zuvor von dem Angriff berichtet. Ein ehemaliger Koch ging demnach am Freitag im Ordenshaus der Salesianer Don Boscos von Bobo-Dioulasso auf die Ordensleute los. Die Polizei nahm den Mann fest.

In dem westafrikanischer Staat werden in jüngster Zeit immer wieder Katholiken angegriffen. Am Montag waren laut Fides bei einer Marienprozession in Singa vier Teilnehmer ermordet und die Marienstatue zerstört worden; am Sonntag davor wurden sechs Menschen bei einem Angriff auf die Gemeinde in Dablo getötet. Mitte Februar war zudem bei einem von Islamisten verübten Anschlag ein spanischer Don-Bosco-Missionar bei einem Anschlag getötet worden.