Fußball: St. Pölten verlängerte mit Goalie Riegler - Vertrag bis 2022

St. Pölten (APA) - Der SKN St. Pölten hat mit Christoph Riegler eine wichtige Stütze des Fußball-Bundesligisten mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Der Torhüter, der eine starke Saison spielt, unterschrieb bis zum Sommer 2022, gaben die St. Pöltener am Sonntag auf einer Pressekonferenz bekannt. „Er ist ein absoluter Führungsspieler“, sagte General Manager Andreas Blumauer über den 27-Jährigen.

Welche Transferaktivitäten die Niederösterreicher in diesem Sommer setzen dürfen, ist noch in der Schwebe. Im Rechtsstreit um Ex-Spieler Alhassane Keita ist der Verein Ende Jänner vom Fußball-Weltverband (FIFA) mit einer Transfersperre belegt worden. Am 27. Mai steht in diesem Fall eine Anhörung des SKN vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne an.

„Gleich nach dem Salzburg-Spiel (am 26. Mai; Anm.) werden wir in die Schweiz fliegen“, kündigte Blumauer an. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen und hoffen und glauben, dass die Sperre danach aufgehoben wird.“