Neuwahl - Sloweniens Premier will Geschehen nicht kommentieren

Ljubljana (APA) - Der slowenische Premier Marjan Sarec will die Regierungskrise in Österreich, die durch das Ibiza-Video von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ausgelöst wurde, nicht kommentieren. „Das ist ein innenpolitisches Thema, das von der österreichischen Politik und den Wählern gelöst werden muss“, hieß es am Sonntag aus seinem Büro gegenüber der Nachrichtenagentur STA.

Das Geschehen in Österreich werde nach Ansicht von Sarec aber „keine wesentlichen Auswirkungen“ auf die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern haben, hieß es aus dem Büro des liberalen slowenischen Regierungschefs weiter.

