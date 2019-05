Saudi-Arabien: Anschläge auf Öleinrichtungen gefährden Versorgung

Jeddah (APA/Reuters) - Die jüngsten Anschläge auf Öleinrichtungen in Saudi-Arabien gefährden nach den Worten des saudi-arabischen Energieministers Khalid al Falih die Versorgungssicherheit bei dem Rohstoff. Die Ölproduktion seines Landes werde dadurch aber nicht beeinträchtigt, sagte der Minister am Sonntag in Jeddah. Er rief die Partnerländer auf, die Angriffe zu verurteilen.

Am vorigen Sonntag waren vier Handelsschiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate beschädigt wurden, zwei Tage später wurden Ölanlagen westlich der Hauptstadt Riad von Drohnen angegriffen. Falih äußerte sich vor einem Ministertreffen wichtiger Ölförderländer.

Der Minister sagte vor dem Treffen weiter, er empfehle einen Abbau der Öl-Lagerbestände. „Insgesamt ist der Markt in einer heiklen Situation“, sagte er. Das weltweite Angebot sei reichlich.