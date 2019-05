Özil speist in Istanbul mit Präsident Erdogan

Istanbul (APA/AFP) - Trotz aller Kritik setzt der einstige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil seine Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan fort: Özil und Erdogan trafen sich am Samstag bei einem Abendessen zum Fastenbrechen während des Ramadan in Istanbul. Fernsehbilder zeigten einen lächelnden Özil mit seiner Verlobten Amine Gülse an der Seite des Staatschefs im Dolmabahce-Palast.

Özil und sein ebenfalls türkischstämmiger Teamkollege Ilkay Gündogan hatte 2018 eine Welle der Empörung ausgelöst, als sie sich vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei mit Erdogan in London fotografieren ließen. Kritiker werfen dem türkischen Präsidenten einen autoritären Regierungsstil, den Abbau von demokratischen Rechten und ein willkürliches Vorgehen gegen Oppositionelle vor.

Die Debatte um das Foto und der Umgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit der Affäre begleiteten den deutschen WM-Auftritt. Der Rücktritt Özils aus der Nationalelf und seine Vorwürfe lösten dann eine Rassismusdebatte aus.