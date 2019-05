Tennis: Fünf ÖTV-Herren ab Montag in French-Open-Qualifikation

Paris (APA) - Österreichs Tennis-Herren sind in der am Montag beginnenden Qualifikation für die mit 42,661 Millionen Euro dotierten French Open in Paris gleich mit fünf Spielern vertreten. Mit Gerald Melzer und Lucas Miedler sind zwei Akteure noch spät ins Feld gerutscht. Für eine erfolgreiche Qualifikation sind drei Siege nötig, der Hauptbewerb beginnt am kommenden Sonntag.

Der als Nummer 11 gesetzte Dennis Novak, der sich nach seinem Challenger-Halbfinale in Heilbronn ab Montag auf Platz 114 im ATP-Ranking und so gut wie nie wiederfinden wird, bekommt es zum Auftakt mit dem Slowenen Blaz Rola zu tun. Sebastian Ofner ist als Nummer 15 der Qualifikation gegen den Belgier Ruben Bemelmans gelost worden. Jurij Rodionov trifft auf den als Nummer 13 gereihten Italiener Stefano Travaglia.

Gerald Melzer spielt gegen den Russen Alexej Vatutin und Miedler trifft in seiner zweiten Major-Qualifikation nach den US Open 2018 mit Jewgenij Karlowskij ebenfalls auf einen Russen. Einziger Österreicher fix im Einzel-Hauptbewerb ist der als Nummer vier gesetzte Vorjahresfinalist Dominic Thiem.