Neuwahl - Timmermans: Habe Kurz vor der extremen Rechten gewarnt

Rijeka/Wien (APA) - Der sozialdemokratische Spitzenkandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, Frans Timmermans, hat mit Blick auf das Ibiza-Video und die in Österreich ausgelöste Regierungskrise auf das Problem hingewiesen, „dass die Konservativen die ganze Zeit mit der extremen Rechten flirten“. Er habe Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „seit Monaten“ davor gewarnt, sagte Timmermans am Sonntag in Kroatien.

„Ich habe viele Monate lang Sebastian Kurz gewarnt, dass er Sachen macht, die ihm nicht helfen werden. Sei vorsichtig, habe ich gesagt“, betonte Timmermans bei einer Wahlkampfveranstaltung der kroatischen Sozialdemokraten (SDP) in Rijeka. Er habe auch Manfred Weber, den Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), gewarnt, vorsichtig zu sein, mit wem er sich verbünde. „Jetzt sehen wir die Resultate in Österreich“, fügte er hinzu.

Die Konservativen „müssten sehr klar sein, nicht mit extremen Rechten Bündnisse einzugehen“, forderte Timmermans. „Sie haben ein Problem damit. Solange sie ein Problem damit haben, haben wir alle ein Problem damit“, fügte er hinzu. Er versicherte, dass Sozialdemokraten „niemals“ und „unter keinen Umständen“ ein Bündnis mit der extremen Rechten schließen werden.

