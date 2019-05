Fußball: Auslands-Ergebnisse 5 - Spanien/Barca spielte 2:2

Madrid (APA) - Spanien - La Liga - 38. Runde:

~ Samstag, 18.05.2019 Levante - Atletico Madrid 2:2 (2:0) Espanyol Barcelona - Real Sociedad 2:0 (0:0) Getafe - Villarreal 2:2 (1:1) FC Sevilla - Athletic Bilbao 2:0 (1:0) Sevilla: ohne Wöber (verletzt) Real Valladolid - Valencia 0:2 (0:1) Alaves - Girona 2:1 (1:0) Celta de Vigo - Rayo Vallecano 2:2 (0:1) Huesca - Leganes 2:1 (0:1) Sonntag, 19.05.2019 Real Madrid - Betis Sevilla 0:2 (0:0) Eibar - FC Barcelona 2:2 (2:2) ~ Tabelle:

~ 1. FC Barcelona 38 26 9 3 90:36 54 87 * 2. Atletico Madrid 38 22 10 6 55:29 26 76 3. Real Madrid 38 21 5 12 63:46 17 68 ** 4. Valencia 38 15 16 7 51:35 16 61 ** 5. Getafe 38 15 14 9 48:35 13 59 *** 6. FC Sevilla 38 17 8 13 62:47 15 59 *** 7. Espanyol Barcelona 38 14 11 13 48:50 -2 53 **** 8. Athletic Bilbao 38 13 14 11 41:45 -4 53 9. Real Sociedad 38 13 11 14 45:46 -1 50 10. Betis Sevilla 38 14 8 16 44:52 -8 50 11. Alaves 38 13 11 14 39:50 -11 50 12. Eibar 38 11 14 13 46:50 -4 47 13. Leganes 38 11 12 15 37:43 -6 45 14. Villarreal 38 10 14 14 49:52 -3 44 15. Levante 38 11 11 16 59:66 -7 44 16. Real Valladolid 38 10 11 17 32:51 -19 41 17. Celta de Vigo 38 10 11 17 53:62 -9 41 18. Girona 38 9 10 19 37:53 -16 37 + 19. Huesca 38 7 12 19 43:65 -22 33 + 20. Rayo Vallecano 38 8 8 22 41:70 -29 32 + ~ ~ * = Meister/in Champions-League-Gruppenphase ** = in Champions-League-Gruppenphase *** = in Europa-League-Gruppenphase **** = in Europa-League-Qualifikation + = Absteiger ~