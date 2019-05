Bratislava (APA) - Österreichs Eishockey-Nationalteam hat bei der WM in der Slowakei auch sein sechstes Spiel verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Sonntag in Bratislava Tschechien mit 0:8 (0:2,0:3,0:3). Teamchef Roger Bader schonte die angeschlagenen Stürmer Michael Raffl, Konstantin Komarek und Peter Schneider sowie Verteidiger Dominique Heinrich.

Am Montag (20.15 Uhr) geht es für Österreich gegen den ebenfalls noch punktlosen Aufsteiger Italien im direkten Duell um den Klassenerhalt.