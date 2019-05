Fußball: Zwei Tore brachten Messi Goldenem Schuh noch näher

Eibar (APA) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat die Liga-Spielzeit mit einem 2:2-Remis bei Eibar beendet. Die Tore der Katalanen am Sonntag erzielte La-Liga-Toptorjäger Lionel Messi mit einem Doppelschlag in der 31. und 32. Minute. Der Argentinier steht vor dem Cup-Finale gegen Valencia bei 50. Pflichtspiel-Toren in der laufenden Saison, zudem kam er auf 36 Liga-Treffer.

Im Rennen um den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Stürmer in Europa hat der Superstar damit beste Karten. Messi liegt vier Tore vor Kylian Mbappe, der mit Paris Saint-Germain bei 32 Liga-Treffern hält. Der Franzose hat in der kommenden Woche noch ein Meisterschaftsspiel gegen Stade de Reims vor sich, in dem er Messi noch einholen kann.