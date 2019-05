Arbeit des afghanischen Parlaments beginnt mit Eklat

Kabul (APA/Reuters) - Die erste Sitzung des neuen afghanischen Parlaments endete am Wochenende mit einem Eklat. Die Abgeordneten in Kabul konnten sich nicht auf einen neuen Parlamentspräsidenten einigen, es kam zu Rangeleien. Am Samstag war der Geschäftsmann Mir Rahman Rahmani für die Wahl angetreten, verfehlte aber knapp die absolute Mehrheit der 247 Stimmen.

Seine Anhänger bezeichneten ihn dennoch als Gewinner, seine Gegner lehnten dies ab und forderten eine erneute Wahl. „Er hat sich die Mehrheit der Stimmen gesichert und eine Stimme ist kein Thema, also ist er unser neuer Parlamentpräsident“, sagte der Abgeordnete Nahid Farid aus der Provinz Herat, der Rahmani unterstützt.

Das Parlaments war erstmals nach der chaotischen Wahl im vergangenen Jahr zusammengetreten. Erst Anfang des Monats war nach vielfachen Pannen und Manipulationsvorwürfen das Endergebnis der Parlamentswahl bestätigt worden. Die Probleme im Parlament werden auch als Zeichen für die Unruhe in der afghanischen Politik vor den Präsidentschaftswahlen im September gesehen, zumal im Hintergrund Gespräche zwischen den USA und der radikal-islamischen Taliban stattfinden.