Eishockey: USA mit 3:1-Sieg gegen Deutschland ins WM-Viertelfinale

Bratislava/Kosice (APA) - Die USA haben bei der Eishockey-WM das Viertelfinale erreicht. Am Sonntag setzten sich die Amerikaner gegen Deutschland in Kosice mit 3:1 (1:1,0:0,2:0) durch. Die Deutschen gingen durch Tiffels (12.) zwar in Führung, James van Riemsdyk (14.), Dylan Larkin (51.) und Jack Eichel (57.) drehten die Partie aber zugunsten des Favoriten. Deutschlands Teilnahme an der K.o.-Runde war schon fix gewesen.