Neuwahl - FPÖ-Sitzung im Gang, Hofer führt Geschäfte bis auf Weiteres

Wien (APA) - Die FPÖ-Präsidiumssitzung nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache von der Parteispitze war am Sonntagabend weiterhin im Gange. Die Gespräche sollen äußerst konsensual verlaufen, wie der APA in Parteikreisen vermittelt wurde. Von einem Machtkampf könne keine Rede sein. Im Gegenteil stehe außer Frage, dass Norbert Hofer als Partei-Vize die Funktion des Obmanns bis auf Weiteres führen werde.

Die Entscheidung über die künftigen Parteiführung selbst dürfte vorerst wohl noch nicht fallen. Diese Frage werde sich erst nach der EU-Wahl, die am kommenden Sonntag stattfindet, stellen, hieß es aus Parteikreisen. Bis dahin soll der bisherige Partei-Vize Hofer die FPÖ führen, wie es ja auch schon Strache bei seiner Rücktritts-Rede am Samstag erklärt hatte.

Hauptthema bei der heutigen Präsidiumssitzung - nach der Aufkündigung der Koalition durch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) - soll sein, wie die FPÖ nun weiter mit der Volkspartei umgehe, hieß es. Auch sollen die weiteren Vorbereitungen auf die EU-Wahl besprochen werden.

Wie lange die Präsidiumssitzung am Sonntagabend noch dauern wird, war am Abend nicht abschätzbar. Die Parteigranden tagten an einem geheimen Ort und waren tunlichst bemüht, den Kontakte mit Journalisten zu vermeiden. Sehen ließ sich am Abend lediglich Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs, der die Parteiräumlichkeiten in der Wiener Doblhoffgasse betrat, er stellte sich dabei allerdings nicht den dort wartenden Journalisten.

Unklar war vorerst auch noch, ob und in welcher Form die Partei sich im Anschluss an die Gremiensitzung äußert.

