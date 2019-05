Fußball: Austria nach 2:0 gegen WAC weiter mit Chancen auf Platz drei

Wien (APA) - Austria Wien zeigt im Finish der Saison weiter Siegqualitäten. Mit einem 2:0 (0:0) gegen den WAC holten die Violetten am Sonntag in der vorletzten Bundesliga-Runde den dritten Sieg in den jüngsten vier Spielen und wahrten damit die Chance auf Platz drei. Für die Kärntner steht fest, dass sie nächste Saison zumindest in der Europa-League-Qualifikation antreten.

Kommenden Sonntag treten die Favoritner auswärts beim LASK an. Der WAC empfängt zu Hause das noch um den vierten Rang kämpfende Sturm Graz, das am Sonntag mit einem 1:2 gegen Meister Salzburg aus dem Liga-Rennen um Platz drei gefallen ist. Die Grazer haben damit auch ihr fünftes Heimspiel in Meistergruppe verloren und sind nur noch Fünfter. Für den SKN St. Pölten hat sich die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-Europa-League nicht erfüllt. Nach einem 0:1 gegen Vizemeister LASK beenden die Niederösterreicher die Saison definitiv auf Platz sechs der Meistergruppe.

(-Nr. 0548-19)