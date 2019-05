Fußball: Austria wahrte 2 - Meinungen

Wien (APA) - Stimmen zum Bundesliga-Spiel Austria - WAC (2:0):

Robert Ibertsberger (Trainer Austria): „Wir gehen auf jeden Fall verdient als Sieger vom Platz. In der ersten Halbzeit haben wir uns nicht gefunden und die Räume nicht bespielt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht. Das 1:0 war für die Mannschaft ein extremer Befreiungsschlag. Leider sind wir dann wieder in Unterzahl geraten. Aber wir haben das gut verteidigt und eine Standardsituation genutzt. Wir haben uns die Chance (auf den Europacup; Anm.) selbst erarbeitet. Die Mannschaft brennt, das in Pasching zu finalisieren.“

Christian Ilzer (Trainer WAC): „Es war ein verdienter Sieg der Austria über das Spiel gesehen. Für uns hat es von der Qualität nicht gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Für ein 0:0 hätte es reichen können. Das hätte für unser großes Ziel gereicht. Das muss ich der Mannschaft ankreiden, dass wir das nicht geschafft haben. Es gab noch nie eine Kärntner Mannschaft in den Top Vier. Das ist uns nun gelungen. Aber im Moment überwiegt der Ärger über die Niederlage. Den ersten Matchball haben wir vergeben, aber wir haben noch einen zweiten.“