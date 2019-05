Fußball: Sturm nach 1:2 gegen Salzburg 2 - Meinungen

Graz (APA) - Meinungen nach Sturm Graz - Salzburg (1:2):

Roman Mählich (Sturm-Graz-Trainer): „Wir sind enttäuscht, weil wir ein wichtiges Spiel verloren haben. Die Leistung war aber wie auch schon vergangenen Sonntag in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir aber nicht mehr so konsequent gegen den Ball gearbeitet, auch der letzte Pass und die Genauigkeit müssen wir verbessern. Ich gebe zu, dass wir die Standards verbessern müssen, das ist heuer keine große Qualität von uns. Wir müssen uns jetzt schnell wieder aufrichten.“

Marco Rose (Salzburg-Trainer): „Wir wollen trotz der feststehenden Meisterschaft die letzten Spiele ordentlich absolvieren. Wir hatten eine gute Anfangsphase mit dem Tor, haben dann aber die Kontrolle verloren und verdient den Ausgleich hinnehmen müssen. Zweite Halbzeit war es ein sehr wildes Spiel, wie Tennis, hoch und runter. Es ist da viel los gewesen, Stangenschüsse auf beiden Seiten. Wir haben das Spiel aber sauber und leidenschaftlich zu Ende gespielt und sind glücklich mit dem Sieg.“