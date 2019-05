Fußball: St. Pölten nach 0:1 gegen LASK 2 - Meinungen

St. Pölten (APA) - Meinungen zum Spiel St. Pölten - LASK (0:1):

Ranko Popovic (Trainer St. Pölten): „Das Spiel war bis auf die ersten zehn, 15 Minuten ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann zu Beginn deutlich besser und hatten eine Riesenchance, in Führung zu gehen. Danach bekommen wir eine Rote Karte und ein Tor, das eindeutig Abseits ist. Die Burschen haben sich heute viel mehr verdient.“ Zu der nicht realisierten Europacup-Chance: „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es keine Doppelbelastung gibt. Ich weiß, dass Europa schön ist, aber es kann eben auch gefährlich für die Meisterschaft sein.“

Oliver Glasner (Trainer LASK): „Die ersten 15 Minuten waren wir sehr gut im Spiel, danach war es offen. Thomas Gebauer hat uns beim 0:0 den Sieg festgehalten, das freut mich ganz besonders, weil er von einer kleinen Gruppe - ich sage bewusst nicht LASK-Fans, weil das sind sie nicht - aufs Übelste beschimpft worden ist. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung seiner Leistungen über das ganze Jahr hat er heute gespielt, und das hat er auch sehr gut gemacht. Mein großes Ziel war, als wir vor zwei Jahren aufgestiegen sind, dass wir egal ob auswärts oder daheim, egal gegen wen wir spielen, immer gleich spielen. Dass wir uns den Sieg zutrauen und unser Spiel spielen. Ich bin stolz auf diese Truppe.“

Christoph Riegler (Torhüter St. Pölten): „Die erste Viertelstunde haben wir ein bisschen verschlafen. Wir waren dann besser im Spiel. In der zweiten Halbzeit hatten wir die beste Chance des Spiels. Das Gegentor war dann sogar Abseits, habe ich gehört. Das muss man dann halt so hinnehmen. Vielleicht kommt ja irgendwann der Videobeweis in die Bundesliga. Wir können aber trotz allem stolz auf diese Saison sein.“

Thomas Gebauer (Torhüter LASK): „Der Trainer hat mir vorher schon gesagt, dass ich spielen werde. Ich habe mich eigentlich von Anfang an wohlgefühlt. Ich kann mich eigentlich eh nur auf meine Aufgaben konzentrieren.“