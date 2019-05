Neuwahl: Kickl will Rücktrittsaufforderung ins Gesicht gesagt haben

Wien (APA) - Innenminister Herbert Kickl hat erneut die Rücktrittsaufforderungen in seine Richtung kritisiert. „Bundeskanzler Kurz und Bundespräsident Van der Bellen verlangen meinen Rücktritt als Innenminister“, schrieb er auf Facebook. „Ich soll in ein anderes Ressort wechseln, dann ‚dürfen“ alle anderen bleiben‘“. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache postete unterdessen schlicht: „FPÖ - Jetzt erst recht!“

Kickl beklagt sich in seinem Posting am Sonntagabend darüber, dass ihm gegenüber weder Kurz noch Van der Bellen diese Rücktrittsaufforderung geäußert hätten. „Mir persönlich sagt es natürlich keiner der beiden ins Gesicht. Auch war es in den persönlichen Gesprächen und Treffen mit Kurz zur Lösung der aktuellen Krise und zum Fortbestand der Regierung in den letzten Tagen von seiner Seite niemals ein Thema.“

Er sei „alles andere als ein Sesselkleber“, erklärte Kickl. Er wolle aber vom Kanzler und vom Bundespräsidenten „eines wissen“: „Was haben meine Ressortführung und Politik seit dem Regierungsantritt mit zwei Jahre alten Aufnahmen aus Ibiza zu tun? Ich sage: Gar nichts.“

Deshalb erwarte Kickl sich sowohl von Kurz wie auch von Van der Bellen, „den Mut aufzubringen, mir diese Gründe für die Forderung, das Ressort zu verlassen, ins Gesicht zu sagen“. Das gleiche erwarte er sich in der Frage, „warum diese Forderung erst nach dem Rücktritt von HC Strache im Laufe des Samstagnachmittags mit immer größerer Heftigkeit gestellt und plötzlich ein Thema wurde“. Außerdem will Kickl wissen, warum jemand, „der im Innenministerium nicht tragbar sein soll, für jedes andere Ressort gut genug“ ist - „wenn nur das Innenministerium wieder in schwarze Hände kommt?“ Wenn man ihn entlassen wolle, dann solle man „wenigstens ehrlich sein“. „Kuhhandel gibt es mit mir keinen“, betonte er.

Strache postete unterdessen am Abend den vor allem seit Auffliegen der Affäre verstärkt genützten FPÖ-Wahlkampfslogan „FPÖ - Jetzt erst recht!“. Nach rund zwei Stunden verzeichnete dieses Post mehr als 16.000 Likes und über 4.000 Kommentare.

