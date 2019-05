Fußball: Slavia Prag zum fünften Mal tschechischer Meister

Prag (APA/dpa) - Slavia Prag ist zum fünften Mal seit 1993 tschechischer Fußballmeister. Der Traditionsverein sicherte sich den Titel am Sonntag mit einem 0:0 gegen Banik Ostrava (Ostrau). Auf dem zweiten Tabellenplatz steht nach dem vorletzten Spieltag mit drei Punkten Rückstand Vorjahressieger FC Viktoria Pilsen.

Da bei Punktgleichheit der Tabellenstand nach der regulären Saison zählt und Slavia in dieser vorne gelegen war, ist dem Team der Titel in der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen. In dieser Saison wurde erstmals nach dem nun auch in der österreichischen Bundesliga geltenden Modus gespielt. Die sechs besten Teams des Grunddurchgangs bestreiten die Meisterrunde. Slavia war bereits in den Jahren 1996, 2008, 2009 und 2017 tschechischer Meister geworden.