Neuwahl - Weitere Pressestimmen aus Deutschland

Düsseldorf/Leipzig (APA/AFP) - „Rheinische Post“ (Düsseldorf):

„Die Rechtspopulisten sind die Volksverräter. Sie sind die Käuflichen, die schmierige Elite. Sie sind die Demokratiefeinde. In dem Video befürwortet Strache den Kauf der Kronen Zeitung durch russische Oligarchen. Er stellt Staatsaufträge in Aussicht, wenn die neuen Zeitungseigentümer seine Politiker ‚pushen‘. Er skizziert, wie man Parteispenden an den offiziellen Stellen vorbei schleust (das Stiftungsmodell ähnelt dem der AfD). Straches Entschuldigung, das sei ‚eine besoffene Geschichte‘ gewesen und die Filmaufnahmen ein ‚Attentat‘, zeigen den Charakter dieses Mannes. Strache wollte Steuerzahlergeld für parteipolitische Zwecke einsetzen. Er hätte das Volk an ein autoritäres Regime verkauft. Widerlicher und antidemokratischer geht es kaum. Dies sollten alle im Hinterkopf haben, wenn nun die FPÖ und ihre Getreuen eine andere Geschichte erzählen - die einer linksliberalen Verschwörung und eines fiesen Denunziantentums.“

„Leipziger Volkszeitung“ (Leipzig):

„Es ist ein Ausverkauf des Rechtsstaats, den Heinz-Christian Strache hier angeboten hat. Bindung der Staatsgewalt ans Recht? Kann weg. Freie, kritische Medien? Waren immer schon ärgerlich, Schluss damit. Strache nennt die Videoaufzeichnung ‚ein gezieltes politisches Attentat‘. Er und seine Freunde sollten aufhören mit diesem jämmerlichen Selbstmitleid. Ja, es gab einen Anschlag auf die Demokratie - aber der lag darin, dass ein Mann mit einem so monströsen Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit wie Strache überhaupt Vizekanzler werden konnte in Österreich.“

