Fußball: Kompany künftig Spielertrainer 2 - Saison ohne Europacup

Brüssel (APA) - Erstmals in 56 Jahren hat Anderlecht die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe verpasst. Am Sonntagabend verlor das Team das letzte Spiel im Europa-League-Play-off bei KAA Gent 1:2, Peter Zulj stand dabei nicht im Kader. Anderlecht ist damit Letzter der Play-off-Tabelle mit sechs Teams. Meister Racing Genk steht in der Champions-League-Gruppenphase, Brügge spielt in der Qualifikation.