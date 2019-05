Zwei Hubschrauberrettungen auf der Rax

Reichenau (APA) - Zweimal ist der Hubschrauber am Sonntag auf der Rax im Einsatz gestanden. Auf dem Alpenvereinssteig konnten eine Frau und ein Mann aus Tschechien bzw. Russland laut Bergrettung nach fünfstündigem Aufstieg rund 150 Meter unter der Höllentalaussicht aufgrund der Schneeverhältnisse nicht mehr weiter. Das Duo wurde unverletzt geborgen. Eine Frau wurde mit Herz-Kreislaufproblemen ins Spital geflogen.

Nach dem Aufstieg über einen Klettersteig in der Preinerwand hatte die Frau gesundheitliche Beschwerden bekommen. Da sich ihr Zustand verschlechterte, forderte der Wirt der Seehütte den Notarzthubschrauber an, berichtete die Bergrettung Reichenau (Bezirk Neunkirchen) in einer Aussendung. Damit verzeichnete die Ortsstelle heuer bisher 30 Alarmierungen, davon acht allein im Mai.