Rakete schlägt in Grüner Zone in Bagdad ein

Bagdad (APA/dpa) - In der hoch gesicherten Grünen Zone in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist am Sonntag eine Rakete des Typs Katjuscha eingeschlagen und explodiert. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben, teilte das irakische Militär mit. In der „Green Zone“ liegt unter anderem die hoch gesicherte US-Botschaft.

Die USA hatten einen Teil ihrer Botschaftsmitarbeiter aus Bagdad sowie vom Konsulat in Erbil wegen Spannungen in der Region erst vor wenigen Tagen abgezogen. Auch die deutsche Bundeswehr hatte ihren Ausbildungseinsatz im Irak deshalb kurzzeitig ausgesetzt, er soll jedoch fortgesetzt werden.

Die Grüne Zone war 2003 nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein aus Sicherheitsgründen errichtet worden. Aus Angst vor Terroranschlägen ist der Zugang stark beschränkt. Dort liegen neben der US-Botschaft auch Ministerien und das Parlament. Im Dezember hatte die Regierung den Bereich teilweise wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben.