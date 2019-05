INNENPOLITIK - Termine von Mo, 20.05.19 bis Di, 21.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN * II Weitere Entwicklung der innenpolitischen Situation

nach Neuwahlankündigung * AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich * II FPÖ-Wien Landesparteivorstand zu Strache-Nachfolge

als Wiener Parteichef - 10:00 II +++ ABGESAGT +++

CI PG Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und

XI Forschung (BMBWF) „Erste Umsetzungsschritte des

9-Punkte-Plans gegen Gewalt und Mobbing an

Schulen“ mit Bildungsminister Faßmann (ÖVP),

Scheuringer (Leiterin Sektion II), Ottacher (Gf.

Teach for Austria)

(BMBWF, 1., Minoritenplatz 5) * 10:00 II EU-Wahl: PK SPÖ „Zusammenhalten statt Spalten -

AI Der Rechtsruck bedroht Frauenrechte in ganz

Europa“ mit SPÖ-Bundesparteivorsitzender Rendi-

Wagner, SPÖ-Europaabgeordneter Regner, SPÖ-

Frauenvorsitzender Heinisch-Hosek

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock,

1., Löwelstraße 18) * 10:00 II PK Volkshilfe „Umfrage zur Abschaffung der

CI Notstandshilfe“ mit u.a. Dir. Fenninger, Wr. GF

Wehsely

(Wohnhaus Franziska Fast, 6., Gumpendorfer Gürtel

6) - 10:15 II +++ ABGESAGT +++

AI PG ÖVP Wien „Europa besser machen“ mit Bundesmin.

Blümel (ÖVP), EU-Spitzenkandidat Karas (ÖVP),

Arnoldner (Landesgf. ÖVP Wien)

(ÖVP Wien, 1., Lichtenfelsgasse 7) * 10:30 WI PG ARGE Eigenheim „Wohnen - Zukünftige

II Entwicklung“ u.a. mit Arge-Bundesobmann Struber,

Aufsichtsratsvors. Pech, Steinacker (Alpenland

Gemeinnützige Bau-, Wohn- und

Siedlungsgenossenschaft), Vorstand Pernsteiner

(Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen)

(Cafe Museum, Bibliothek, 1., Operngasse 7) - 10:30 II ÖH-Wahl/EU-Wahl: Verteilaktion Grüne & Alternative

XI StudentInnen (GRAS) mit EU-Kandidatin Sarah Wiener

(Campus der Universität Wien, Hof 2, 9.,

Spitalgasse 2) * 10:30 II Presseerklärung FPÖ nach dem Parteipräsidium mit LIVE design. Bundesparteiobmann Hofer, Innenminister

Kickl (live auf

http://uvp.apa.at/embed/0a359a91-3347-4cea-9cb1-df

17b5b374c8 )

(FPÖ-Medienzentrum, 1., Doblhoffgasse 3) * 10:30 II PK JETZT - Liste Pilz „Offene Fragen zum ‚Ibiza-

Video‘ - Misstrauensantrag gegen Innenminister

Kickl“ u.a. mit Abg. Pilz

(JETZT-Parlamentsklub (Liste Pilz), 2. Stock, 1.,

Löwelstraße 12) * BILD 11:00 II ÖVP-Bundesparteivorstand zu Neuwahlen VIDEO (Politische Akademie der ÖVP, 12., Tivoligasse 73) * 12:30 II Statement Bundeskanzler Kurz

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Politische Akademie der ÖVP, 12., Tivoligasse 73) - 15:00 II EU-Wahl: Busfahrt KPÖ Plus „Enteignung: Besser

WI heute als morgen: Zum Wohle aller enteignen“ mit

AI Spitzenkandidatin Anastasiou

(BAWAG Zentrale, Turm B im HE Icon Vienna, 10.,

Wiedner Gürtel 11) - 16:00 KI Buchpräsentation Wiener Wiesenthal Institut für

II Holocaust-Studien (VWI) „Wien in der

nationalsozialistischen Ordnung des Raums - Lücken

in der Wien-Erzählung“ von Siegfried Mattl,

Gottfried Pirhofer, Franz J. Gangelmayer

(Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2) - 17:00 KI „Baranka Park Gedenkfeier“ - im Gedenken jener

II Roma und Sinti, die Opfer des Nationalsozialismus

wurden mit u.a. Harri und Doris Stojka

http://www.voiceofdiversity.at/presse/

(Belgradplatz, 10.) - 17:30 AI Vortrag „Europe Has to Get Its Act Together: Ein

II Plädoyer für eine selbstbewusste gemeinsame

europäische Außenpolitik“ von MEP Freund (SPÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(oiip, 9., Berggasse 7) - 18:00 AI Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises für

II Verdienste um die Menschenrechte 2019 an

MA ägyptische Aktivistin Amal Fathy

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

Weitere Preise an Verein „Shalom Alaikum - Jewish

Aid for Refugees“ und an Projekt „Kenne Deine

Rechte“

(Oesterreichische Nationalbank, Kassensaal, 9.,

Otto-Wagner-Platz 3)

BURGENLAND Eisenstadt - 08:30 II EU-Wahl: PK ÖVP Burgenland „7 Tage für die Nummer

AI 7“ mit Sagartz (EU-Wahl-Kandidat), LAbg. Fazekas

(Haus der Volkspartei, Ing. Julius Raab Str. 7) * BILD 11:00 II PK im Anschluss an Sitzung des

Koalitionsausschusses der SPÖ-FPÖ-Koalition

(Sitzung des Koalitionsausschusses beginnt um

10.00 Uhr)

(Landhaus Alt, Medienraum Neu, Europaplatz 1)

Güssing - 09:10 CI +++ ABGESAGT +++

II Besuch des Assistenzeinsatzes im Burgenland mit

Verteidigungsminister Kunasek, stv.

Landeshauptmann Tschürtz, Abg. zum EU-Parlament

Vilimsky

(Montecuccoli-Kaserne, Wiener Straße 14)

KÄRNTEN Klagenfurt - 10:00 II +++ ABGESAGT +++

XI PK „Kärntner Ergebnisse einer bundesweiten

CI DirektorInnen-Umfrage zu organisatorischen und

pädagogischen Rahmenbedingungen“

(ÖGB-Kärnten, Zimmer 204, 2. Stock, Bahnhofstraße

44) - 10:30 II EU-Wahl: PG ÖVP Kärnten „Mehr EU in Schulen und

AI Wirtschaft“ mit Landesparteiobmann Gruber, EU-

XI Wahl-Kandidatin Wolf-Schöffmann, EU-Wahl-Kandidat

Höfferer

(Landhaus Klagenfurt, ÖVP-Landtagsklub,

Landhaushof)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:30 II PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und nachhaltiges

AI Europa“ mit Landesparteichef LHStv. Schnabl., SPÖ

NÖ Spitzenkandidat für EU-Wahl Sidl,

Landesgeschäftsführer Kocevar

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II PK Grüne OÖ „Grüner Weckruf für den Klimaschutz-

CI Tiefschlaf von Schwarz-Blau - Schwerpunkt im

Landtag und im EU Wahlkampffinale“ u. a. mit

Bundessprecher Kogler, Landessprecher Kaineder

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31) - 15:30 II Eröffnung RichterInnenwoche 2019 „Digital Justice

CI – Die Zukunft ist da“ (bis 23. Mai) * BILD 19:30 II EU-Wahl: ÖVP-Schlussoffensive „#Better Europe“ mit VIDEO AI EVP-Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Obmann LIVE Bundeskanzler Kurz, ÖVP-EU-Spitzenkandidat Karas

(live auf http://go.apa.at/QxQGmiAI ) - II 13:30 +++ ABGESAGT +++

AI EU-Wahl: PK ÖVP OÖ „EU-Wahl“ mit

Bundeskanzler Kurz, LH Stelzer, EU-

Kandidatin Winzig, Landes-GF

Hattmannsdorfer

(Heinrich-Gleißner-Haus, Sitzungsraum, 2.

Stock, Obere Donaulände 7)

STEIERMARK Graz * 18:00 II PK und Veranstaltung Bischof der Diözese Graz-

CI Seckau „Empfang für Medienschaffende“ mit Bischof

Krautwaschl (nur mit Einladung)

(Beginn Empfang um 19.00 Uhr)

(Priesterseminar Graz, Refektorium, Bürgergasse 2)

TIROL Innsbruck - 10:00 II PG Stadt Innsbruck „Medien-Jour fixe“ mit Bgm.

Willi (Grüne), Stadträtin Mayr (SPÖ)

(Rathaus, Medienraum, Maria-Theresienstraße 18)

VORARLBERG Bregenz - 11:00 II EU-Wahl: PK ÖVP Vorarlberg „Wir wollen Europas

AI Zukunft mitgestalten“ mit Landeshauptmann Wallner,

EU-Wahl-Kandidat Christian Zoll

(Landesgeschäftsstelle ÖVP Vorarlberg, Römerstraße

12)

Lustenau - 12:00 CI PK Grüne Vorarlberg „Aktionsprogramm Artenschutz –

II für ein blühendes Vorarlberg“ mit u.a. EU-Wahl-

Kandidat Simon Vetter, Landwirtschaftssprecher

Zadra

(Vetterhof, Alberried 14)

DEUTSCHLAND (BAYERN) Passau - 12:30 AI EU-Wahl: Veranstaltung „Zur Europawahl: Katharina

II Barley im ProLi“ mit u.a. SPD-EU-Spitzenkandidatin

Barley, SPÖ-EU-Spitzenkandidat Schieder

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN * CI Veröffentlichung Statistik Austria

II „Bevölkerungsstand 1.1.2019“ und „Geborene und

Gestorbene 2018“ * AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich - 09:00 WI Anklage wegen Verbandsverantwortlichkeitsgesetz

II gegen Nationalbank-Tochter OeBS in

Schmiergeldaffäre

(Straflandesgericht, Saal 301, 8., Wickenburggasse

22) - BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * BILD 10:00 II BVT-U-Ausschuss - Auskunftspersonen: Kloibmüller

(10 Uhr), Pirker (13.30 Uhr), Freiseisen (16.30

Uhr)

(Live-Blog: http://go.apa.at/7bu6S3uG )

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal

7, Segmentbogen, 1., Heldenplatz) * 10:30 II PK NEOS EU-Beschwerde gegen Wien-Bonus mit

AI Wiederkehr (NEOS Wien Klubobmann), Collini (NEOS

Niederösterreich Fraktionsobfrau)

(NEOS Wien-Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße

10/2. Stock) * 11:00 II PK Volksbegehren Bildungsinitiative „Bildung darf

XI nicht sitzen bleiben“ mit u.a. Androsch,

Glattauer, Schrodt, Spiel, Kapsch

(Hotel Bristol, Salon Burggarten, 1., Kärntner

Ring 1) - 13:30 II Diskussion AK Wien, Die Armutskonferenz,

XI Bildungsinitiative BildungGrenzenlos „Turnaround!

- Wie Schulen an benachteiligten Standorten die

Trendwende schaff(t)en“ mit Canavan (Dir. Oaklands

School), Trageser (Projektleitung School

Turnaround Berlin)

(AK Wien Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-

18) - 14:30 II Symposium Pädagogische Hochschule Niederösterreich

XI „Spitzenleistung als schulische &

gesellschaftliche Herausforderung. Begabungs- und

Begabtenförderung am Prüfstand“ mit u.a. Eichmair

(Universität Wien), Vizerektor Kraker (PH NÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://tinyurl.com/y25kxrro

mit Podiumsdiskussion „Spitzenleistung auf

verlorenem Posten?“

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4) - 15:00 II Plenardebatte Lehrlingsparlament mit NR-Präs.

XI Sobotka (Vorsitz im Plenum) (live auf

www.ots.at/parlamentsstream )

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Großer

Redoutensaal, Eingang Josefsplatz, 1.,

Heldenplatz)

BURGENLAND Oberwart - 08:30 II Festakt Burgenländische Gebietskrankenkasse (BGKK)

„Spatenstich für die Außenstelle Oberwart“ mit

BGKK-Obmann Roth, Kollar (Oberwarter

Siedlungsgenossenschaft), LH Doskozil

(Baustelle BGKK Außenstelle Oberwart,

Waldmüllergasse)

St. Margarethen - 19:00 II EU-Wahl: Wahlkampfevent ÖVP Burgenland „Mitreden

AI in Europa“ mit Bundeskanzler Kurz,

Landesparteiobmann Steiner, Landesgeschäftsführer

Wolf, EU-Wahl-Kandidaten Sagartz und Pumm

(Musikhalle, Kirchengasse 33)

Winden am See - 09:00 II PK „‘Deine Gemeinde‘ – Initiative des

CI Landesjugendreferates Burgenland zur Förderung der

Jugendarbeit“ mit LR Winkler, Bgm. Trummer

(Präsident GVV Burgenland), Bgm. Salamon

(Vorsitzende Österreichischer Städtebund –

Burgenland), Bubich (Geschäftsführer Gemeindebund)

, Abg. Preiner

(Treffpunkt beim Gemeindeamt, Untere Hauptstraße

2)

(Kultur- und Vereinshaus, Hauptstraße 8)

KÄRNTEN Klagenfurt - 09:00 II Sitzung der Kärntner Landesregierung

(Landesregierung Kärnten, Arnulfplatz 1) - II 11:00 PK nach der Regierungssitzung mit LH Kaiser

(SPÖ), LR Gruber (ÖVP)

(Landesregierung Kärnten, Spiegelsaal,

Arnulfplatz 1)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 WI PG Landwirtschaftskammer NÖ „LK-Lebensmittelcheck

CI untersucht Erdäpfel-Sortiment“ mit Präs.

II Schmuckenschlager, Wanzenböck (Obmann der

Interessengemeinschaft Erdäpfelbau), Bernhuber

(Jungbauer und EU-Wahl-Kandidat)

(Landwirtschaftskammer NÖ, Wienerstraße 64) - 10:30 II PK SPÖ-Landtagsklub „Vorschau auf die kommende

Landtagssitzung“ mit Klubobmann Hundsmüller

(SPÖ-Klub, Haus 1, 4. Stock, Landhausplatz 1, NÖ-

Landhaus) - 11:00 II Grüne NÖ „Wofür braucht Niederösterreich die

AI Europäische Union?“ mit Landessprecherin

Fraktionsobfrau Krismer

(Landhaus NÖ, Grüne Fraktion, Neue Herrengasse 1)

SALZBURG Salzburg - 10:15 II PK SPÖ Salzburg „Kinderbetreuungsgesetz Neu: Eine

CI vertane Chance mit wenig Verbesserungen“ u. a. mit

SPÖ-Landesvorsitzendem Steidl

(Chiemseehof Salzburger Landesregierung,

Sitzungszimmer des SPÖ-Landtagklubs, Stiege III)

STEIERMARK Graz - 09:00 CI Veranstaltung Land Stmk., Ärztekammer Steiermark,

II Notariatskammer, WK Stmk. „Leben braucht Klarheit

- Enquete für Lebens- und Familienvorsorge“ mit

u.a. LH Schützenhöfer, LR Drexler (beide ÖVP),

Univ.-Prof. Samonigg (Rektor Med-Uni), Primar

Gayer (Elisabethinen), Univ.-Prof. Neuhold (Uni

Graz), Präs. Lindner (ÄK), VizePräs. Herz (ÄK),

Halbauer (NK)

(Alte Universität, Aula, Hofgasse 14) - 10:00 CI PG Stadt Graz „Alles neu - alles Familie“ mit StR

II Hohensinner (ÖVP), Leiterin Krammer

(Amt für Jugend und Familie, Kaiserfeldgasse 25) - 19:00 II EU-Wahl: Diskussion ÖVP Steiermark „DiensTalk: Das

AI EU-Parlament braucht doch niemand, ... oder?“ u.a.

mit Spitzenkandidatin Schmiedtbauer, ehemaliger

Abg. Rack (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ÖVP-Landesparteileitung Steiermark, 1. Stock,

Karmeliterplatz 6)

KROATIEN Sibenik - AI +++ ABGESAGT +++

II Bundespräsident Van der Bellen in Kroatien

10:00 Treffen mit kroatischer Präsidentin Grabar-

Kitarovic und slowenischem Präsidenten Pahor

10:30 Delegationsgespräch

11:00 PG Van der Bellen/Grabar-Kitarovic/Pahor

