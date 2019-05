KULTUR - Termine von Mo, 20.05.19 bis Di, 21.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Montag, 20. Mai 2019

WIEN * 10:30 CI PK „Life Ball am Wiener Rathausplatz am 8.6.“ mit KI Vorstellung der U=U-Kampagne mit Organisator LIVE Keszler, Sagat (Testimonial der aktuellen U=U-

Kampagne) (live auf http://go.apa.at/6vg9JYCy )

(Hotel Le Meridien, 1., Robert-Stolz-Platz 1) - 16:00 KI Buchpräsentation Wiener Wiesenthal Institut für

II Holocaust-Studien (VWI) „Wien in der

nationalsozialistischen Ordnung des Raums - Lücken

in der Wien-Erzählung“ von Siegfried Mattl,

Gottfried Pirhofer, Franz J. Gangelmayer

(Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2) - 16:00 KI Thorstein Einarsson verewigt sich am „tipp3 Walk

of Stars“

(GESPERRT für Printmedien bis 22. Mai

(Abendausgaben am 21.5.) und frei für TV, Radio

und Digital-Medien)

(tipp3 Walk of Stars, 2., Riesenradplatz 5) - 17:00 KI „Baranka Park Gedenkfeier“ - im Gedenken jener

II Roma und Sinti, die Opfer des Nationalsozialismus

wurden mit u.a. Harri und Doris Stojka

http://www.voiceofdiversity.at/presse/

(Belgradplatz, 10.) - 19:30 KI Liederabend Aida Garifullina; RSO Wien, Dirigent:

Jochen Rieder

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20) - 19:30 KI Lesekonzert „Die kleine Veronika“ von Felix Salten

- es liest Nicholas Ofczarek; Tommy Hojsa, Nikolai

Tunkowitsch

(Konzerthaus, Mozart-Saal, 3., Lothringerstraße

20) - 19:30 KI Konzert George Ezra

(Veranstalter: Arcadia Live)

(Wiener Stadthalle, 15., Roland-Rainer-Platz 1) * 20:00 KI Konzert Pete Doherty & The Puta Madres

(Veranstalter: Arcadia Live)

(WUK, 9., Währinger Straße 59) - 20:30 KI Konzert Carla Bley Trios

(Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) - 20:30 KI Wiener Festwochen: Premiere „This Song Father Used

to Sing (Three Days in May)“ von Wichaya

Artamat/For What Theatre

(Theater Nestroyhof Hamakom, 2., Nestroyplatz 1)

BURGENLAND Purbach - 10:00 KI +++ ABGESAGT +++

CI PK Land Burgenland „15. ‚Nova Rock‘ im Burgenland:

Programm der Superlative - Bestmögliches

Besucherservice - Maximum an Sicherheit“ mit LH

Doskozil, LR Illedits, Festivalintendant Tatar,

Bgm. Zapfl, Stiegl (Haubenkoch), Bezirkshauptfrau

Lentsch

(Gut Purbach, Hauptgasse 64)

OBERÖSTERREICH Linz * 11:00 KI PK Ars Electronica „Die GewinnerInnen des STARTS

XI Prize 2019“ mit u.a. Bgm. Luger (SPÖ), Leiter

MI Stocker

(Ars Electronica Center, Deep Space 8K, Ars

Electronica-Straße 1)

SALZBURG Salzburg - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung „Freygeist“

(bis 13.7.)

(Galerie Frey Salzburg, Erhardplatz 3)

STEIERMARK Graz - 10:00 CI PG WK Steiermark „Erste Tankstelle Österreichs:

WI Enthüllung historischer Zapfsäule in Graz“ u.a.

KI mit Fachgruppen-Obmännern Roth und Pfleger, StR

Riegler (ÖVP)

(anlässlich Sonderausstellung „Mythos Tankstelle“

im Volkskundemuseum)

(Jakominiplatz, Bushaltestelle 32) * 10:30 KI PG Schauspielhaus Graz „Internationales

DramatikerInnenfestival Graz 2019 von 12.-16.6.“

(UniT-Büro, Jakominiplatz 15)

FRANKREICH Cannes * KA Filmfestspiele Cannes: Internationale

Filmfestspiele Cannes (14.05. - 25.05.) * KA 12:00 Filmfestspiele Cannes: PK zu „A Hidden

Life“ von Terrence Malick * KA 14:30 Filmfestspiele Cannes: Premiere „Lillian“

von Andreas Horvath

(in der „Quinzaine des Realisateurs“)

GROSSBRITANNIEN London - KA Vergabe „Rathbones Folio Prize“

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

WIEN - 16:00 KI Premiere Theater der Jugend „Robin Hood“ von

Thomas Birkmeir

(UA)

(Renaissancetheater, 7., Neubaugasse 36) - 17:30 KI 150 Jahre Staatsoper: Symposium Elfriede Jelinek-

Forschungszentrum, Forschungsplattform Elfriede

Jelinek „Libretto - Zukunftswerkstatt

Musiktheater. Intro“ mit u.a. Johanna Doderer,

Peter Ruzicka, Irene Suchy, Klaus-Peter Kehr,

Salvatore Sciarrino https://tinyurl.com/y5sqqyrx

(Agrana Studiobühne, 1., Walfischgasse 4) - 18:00 KI Überreichung der Staatspreise und Auszeichnungen

zum Wettbewerb „Die schönsten Bücher Österreichs

2018“ mit Sektionschef Meindl, Hauptverbands-Präs.

Föger (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (nur

mit Einladung)

(Palais Niederösterreich, 1., Herrengasse 13) - 18:30 KI Konzert Bad Religion

(Arena, 3., Baumgasse 80) - 19:00 KI Konzert Wiener Symphoniker, Janoska Ensemble;

Dirigent: Julian Rachlin - Werke von Tschaikowsky,

Janoska (UA)

(Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellungen Wienerroither & Kohlbacher

„Zoran Music - Malerei“; „Joannis Avramidis -

Skulptur“ mit Leopold Museum-Direktor Wipplinger;

Buchpräsentation „Zoran Music - Faszination der

Malerei“ hg. von Siegbert Metelko und Wilfried

Magnet

(bis 13.9.)

(Palais Schönborn-Batthyany, 1., Renngasse 4) * 20:00 KI Konzert Benjamin Clementine

(Veranstalter: Arcadia Live)

(Theater Akzent, 4., Theresianumgasse 18) - 20:00 KI Konzert Built To Spill

(Veranstalter: PSI Music)

(WUK, 9., Währinger Straße 59)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:30 WI PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ)

KI „Wichtiger Motor und Impulsgeber: Oö.

Kreativwirtschaft auf Erfolgskurs“ mit

Vizepräsidentin Sery-Froschauer, Stadträtin Lang-

Mayerhofer (ÖVP)

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) * 19:30 KI Konzert Anton Bruckners „Hymnus F-Dur“ und Gustav

Mahlers Sinfonie Nr. 8

Drigent: Markus Poschner

(Brucknerhaus, Großer Saal, Untere Donaulände 7)

SALZBURG Salzburg - 11:00 KI PG Internationale Stiftung Mozarteum „Programm

Konzertsaison 2019/20“ mit Präsident Honsig-

Erlenburg, Konzertchef Fladvad-Geier

(Stiftung Mozarteum, Großer Saal, Schwarzstraße

28)

TIROL Innsbruck - 11:00 KI Presseführung Ausstellung „Frauenbilder“ mit u.a.

Meighörner (Direktor Tiroler Landesmuseen), Kofler

(Projektkoordinator)

(Museum im Zeughaus, Zeughausgasse 1)

FRANKREICH Cannes * KA Filmfestspiele Cannes: Internationale

Filmfestspiele Cannes (14.05. - 25.05.) * KA 18:00 Filmfestspiele Cannes: Premiere „Once Upon

A Time ... In Hollywood“ von Quentin

Tarantino

GROSSBRITANNIEN London * KA Bekanntgabe Gewinner „Man Booker International

Prize“

