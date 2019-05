SPORT - Termine von Mo, 20.05.19 bis Di, 21.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Sport - Termine am Montag, 20. Mai 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde * Wien Nach Austria-Sieg gegen WAC * ST/Graz Sturm grübelt nach Niederlage gegen Salzburg

- „Tut sauweh“ (bereits gesendet/APA021) Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 20:30 Rom Lazio Rom - Bologna Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 20B U21 * 11:30 K/Klagenfurt PK ÖFB, Italienischer Fußball-Verband (FIGC)

vor U21-EM in Italien mit u.a. U21-Teamchef

Gregoritsch, ÖFB-Präsident Windtner,

Allesandro Costacurta, Projektleiter U21-EM

Stefani (live auf ORF Sport +)

(Hotel Sandwirth, Raum „Wörthersee“,

Pernhartgasse 9)

TENNIS * Wien Weltranglisten * 10:00 Paris French Open: Herren-Qualifikation (mit vier

von fünf Österreichern) (live auf Eurosport) - 10:00 Straßburg WTA-Turnier - 11:00 Lyon ATP-Turnier - 11:00 Nürnberg WTA-Turnier - 12:00 Genf ATP-Turnier

RADSPORT - Giro d‘Italia (World Tour): Ruhetag

EISHOCKEY NHL * San Jose St. Louis nur noch einen Sieg vom NHL-Finale

(Kalifornien) entfernt (bereits gesendet/APA001) WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Frankreich - Großbritannien * 20:15 Kosice Kanada - Dänemark WM/Gruppe B * Bratislava 117 NHL-Spieler mit 400 Mio. Jahresgehalt

bei WM (bereits gesendet/APA019) * 16:15 Bratislava Schweden - Lettland (live auf ORF Sport +) * 20:15 Bratislava Österreich - Italien (live auf ORF Sport +)

BASKETBALL NBA * Toronto Toronto verkürzt im NBA-Eastern-Conference-

Finale auf 1:2 (bereits gesendet/APA025)

GOLF * New York US-Golfstar Koepka gewann die 101. PGA

Championship (bereits gesendet/APA007)

SPONSORING - 11:00 O/Linz PG Land Oberösterreich, I believe in you

„Neue Crowdfunding-Initiative für

Oberösterreichs Sport“ mit Sport-Landesrat

Achleitner, Generaldirektor Stockinger (OÖ

Versicherung), Patricia Madl (Speerwurf),

Günther Weidlinger, GF Uhlir (I believe in

you)

(Olympiazentrum Sportland Oberösterreich,

Auf der Gugl 30)

Sport - Termine am Dienstag, 21. Mai 2019

TENNIS - Genf ATP-Turnier - Lyon ATP-Turnier - Nürnberg WTA-Turnier - Straßburg WTA-Turnier - 10:00 Paris French Open: Qualifikation (live auf

Eurosport 2)

MOTORSPORT Formel 1 * Monaco Vorschau GP von Monaco

RADSPORT * Modena Giro d‘Italia (World Tour), 10. Etappe:

Ravenna - Modena (147 km, mit Öst.) (live

auf Eurosport)

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 12:15 Kosice Finnland - Deutschland * 16:15 Kosice Slowakei - Dänemark * 20:15 Kosice Kanada - USA WM/Gruppe B * 12:15 Bratislava Tschechien - Schweiz (live auf ORF Sport +) * 16:15 Bratislava Norwegen - Lettland * 20:15 Bratislava Schweden - Russland (live auf ORF Sport +)

BASKETBALL ABL-Play-offs/Halbfinale/best-of-five/3. Spiel * 19:00 N/Klosterneubu- Klosterneuburg Dukes - Kapfenberg Bulls

rg * 19:00 O/Gmunden Swans Gmunden - Unger Steel Gunners Oberwart

PFERDESPORT * 10:30 T/Wattens PK Österreichischer Pferdesportverband

„Österreich-Premiere in der Nationenpreis-

Europa-Division 1“ mit u.a. Equipechef

Marcus Wallishauser, Nationenpreisteam Max

Kühner, Julia Houtzager-Kayser, Felix

Koller, Anna Markel (live auf ORF Sport + ab

11:00)

(Swarovski Kristallwelten, VIP-Lounge,

Kristallweltenstraße 1)

BILD

MEDIEN - 18:30 Wien Diskussionsveranstaltung Österreichischer

Presserat, Presseclub Concordia „Ethik im

Sportjournalisums“

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8)

