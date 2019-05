Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Wien (APA) - Nach der starken Vorwoche erwarten heimische Marktbeobachter die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag etwas schwächer. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 13 Punkte unter dem Schluss-Stand vom Freitag (3.058,50) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.035,00 und 3.062,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.045,00 Punkten aus.

Händler blicken heute auf einen ruhigen Wochenauftakt. Nach wie vor bleiben dabei Nachrichten rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick. Neues gibt es diesbezüglich allerdings bisher nichts.

Aus fundamentaler Sicht sind die Preise auf der Herstellerebene in Deutschland im April wieder etwas stärker gestiegen. Die Erzeugerpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,5 Prozent.

Mehr Interesse gilt den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Traditionell werde diese Zeitreihe von den Boeing-Bestellungen dominiert, schreibt der Helaba-Experte Ralf Umlauf. Diese seien im Berichtsmonat angesichts der Probleme mit der 737 Max auf 4 Stück gesunken. Daher sieht Umlauf eine negative Indikation für die Gesamtaufträge.

Während der Unternehmenskalender heute leer blieb, öffnen am Dienstag CA Immo und Wiener Flughafen ihre Bücher.

Zwar dürfte sich das Enthüllungsvideo über den FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache kaum auf die Aktien der Strabag auswirken, Gesprächsthema ist es allemal. Denn der Baukonzern will laut der Zeitung „Standard“ nun die Auftragsvergaben des vergangenen Jahres noch einmal prüfen lassen. Strache hatte nach Medienberichten einer vermeintlichen russischen Großinvestorin öffentliche Bauaufträge in Aussicht gestellt: Die Strabag werde keine staatlichen Aufträge mehr bekommen, stattdessen werde eine von der Frau zu gründende Baufirma berücksichtigt.

Am Freitag hatte der ATX um 0,44 Prozent schwächer bei 3.058,50 Punkten geschlossen. Die Aktien von Andritz dreht im Verlauf mit 0,12 Prozent ins Plus. Der steirische Technologiekonzern sicherte sich einen millionenschweren Auftrag in Brasilien.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Agrana +4,45% 20,20 Euro Kapsch TrafficCom +4,06% 33,30 Euro UBM Development +2,18% 42,10 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ voestalpine -4,85% 25,50 Euro Semperit -3,21% 12,68 Euro Do&Co -2,23% 70,10 Euro ~

