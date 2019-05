E-Biker prallte in Osttirol frontal gegen Pkw - schwer verletzt

Nußdorf-Debant (APA) - Ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich am Sonntag bei einem Unfall in Osttirol schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann in einer Kreuzung bei Nußdorf-Debant frontal gegen einen Pkw geprallt. Der E-Biker wurde zu Boden gestoßen und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde ins Krankenhaus Lienz eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Gegen 17.00 Uhr war ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf der Lienzerstraße bergwärts unterwegs. Zur selben Zeit fuhr der 66-Jährige talwärts. Als der Pkw-Lenker bei der Kreuzung Lienzerstraße/Gaimbergstraße abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. Der 20-Jährige blieb dabei unverletzt.