Mountainbikerin bei Unfall mit Fußgänger in Tirol schwerst verletzt

Eben am Achensee (APA) - Eine 63-jährige Mountainbikerin ist am Sonntag bei Pertisau am Achensee (Bezirk Schwaz) gegen einen deutschen Fußgänger geprallt und hat dabei schwerste Verletzungen erlitten. Die Österreicherin hatte laut Polizei keinen Fahrradhelm getragen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Die 63-Jährige war mit einem befreundeten Paar am Vormittag in Richtung Gramai unterwegs. In dem Moment als sie die Mautstelle passierte, wollte ein 78-jähriger Deutscher die Straßenseite wechseln und es kam zur Kollision. Beide Beteiligten stürzten, der Deutsche erlitt nur leichte Verletzungen.