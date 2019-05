Lkw-Anhänger ging in Grazer Murauen in Flammen auf

Graz (APA) - Ein neben einem Waldstück in den Grazer Murauen abgestellter Lkw-Anhänger ist Sonntagabend in Flammen aufgegangen und hat mehrere Bäume in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr Graz sowie die Wehren aus Gössendorf und Thondorf löschten mit 51 Helfern das Feuer. Die Ursache für die Flammen war Montagfrüh noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit.